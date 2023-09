ONU: Com 1/4 do dinheiro usado para armas, mundo erradicaria a fome extrema O mundo precisa de menos de um quarto do dinheiro destinado para armas, a cada ano, para atingir um velho sonho da humanidade: erradicar a pobreza extrema e a fome extrema. A constatação é da ONU que, nesta semana em Nova York, reuniu governos de todo o mundo com o alerta de que os compromissos sociais que todos adotaram correm sérios riscos de não serem atingidos até 2030. Segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, o mundo precisa investir US$ 500 bilhões por ano até o final da década para garantir que essas metas sejam alcançadas. Veja o texto completo de Jamil Chade