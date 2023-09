Pela 1a vez, ONU acata denúncia contra Brasil por tortura e adota medidas O Comitê contra a Tortura da ONU admitiu, pela primeira vez, uma denúncia contra o estado brasileiro e da seis meses para que as autoridades respondam. A decisão determina medidas cautelares, que devem ser cumpridas pelos responsáveis no país para garantir os direitos das vítimas. O caso foi protocolado em julho deste ano pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio dos Núcleos da Situação Carcerária (Nesc) e de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH), e pela Conectas Direitos Humanos. Veja o texto completo de Jamil Chade