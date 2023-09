Em mais um sinal do aquecimento do planeta, os glaciais suíços vivem um derretimento histórico e perdem 10% de seus volumes em apenas dois anos. Os dados foram publicados nesta quinta-feira, revelando o impacto de um verão com temperaturas inéditas e um inverno com pouca neve. O encolhimento dos glaciais nos Alpes já é uma realidade há décadas. Mas os novos dados revelam que esse processo está cada vez mais intenso. De acordo com a Academia Suíça de Ciências Naturais, a contração foi de 6% em 2022 e 4% em 2023. A taxa é a mesma identificada entre 1960 e 1990.