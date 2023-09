Comitê da ONU cobra governo Lula por enfraquecimento de Marina Silva Numa sabatina sobre a situação de direitos humanos do Brasil, peritos internacionais cobram planos "concretos" e "realistas" do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para superar desafios sociais, econômicos e ambientais. Mas questionam o enfraquecimento da pasta de Marina Silva, a ministra de Meio Ambiente. A sabatina ocorre no Comitê de Direitos Econômicos e Sociais da ONU, em Genebra. Para responder às perguntas de 18 peritos, o governo enviou uma ampla delegação, composta por diversos ministérios. Veja o texto completo de Jamil Chade