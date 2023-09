João Doria diz que não concorrerá nem a presidente de seu time, o Santos. Mas, em entrevista exclusiva ao UOL, deixou claro que tem ideias claras sobre a situação do Brasil, sobre o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre como aproveitar o retorno do país ao cenário internacional para tranquilizar os investidores estrangeiros. O ex-governador de São Paulo teceu elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas também destacou o papel de Roberto Campos Neto ao garantir a autonomia do Banco Central.