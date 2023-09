O relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Calí Tzay, criticou a decisão do Senado de aprovar o marco temporal, num voto realizado nesta quarta-feira. Tzay, que apresentava seu informe diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, saiu de sua agenda estabelecida para comentar especificamente a situação brasileira. Ele aplaudiu a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de derrubar a tese do marco temporal, na semana passada.