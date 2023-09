O Ministério dos Povos Indígenas acredita que, apesar do voto no Senado que aprovou o marco temporal, a palavra final ficará com o (STF), Supremo Tribunal Federal. A análise é de Eloy Terena, secretário-executivo da pasta e que está nesta semana em reuniões na ONU, em Genebra. "Acompanhamos com grande preocupação a aprovação do Senado", disse o secretário-executivo nesta quinta-feira. O texto foi aprovado a toque de caixa, depois que o STF havia derrubado a tese, ainda na semana passada.