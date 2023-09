Comitê da ONU cobra descriminalização do aborto no Brasil O governo brasileiro é cobrado a explicar o que pretende fazer para seguir as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para que descriminalize o aborto no país. O questionamento ocorreu nesta sexta-feira, durante a sabatina que o Brasil enfrenta no Comitê de Direitos Econômicos e Sociais da ONU, em Genebra. Segundo Julieta Rossi, uma das integrantes do Comitê, a OMS fez a sugestão em 2022, como forma de garantir a proteção à saúde de milhões de mulheres pelo mundo. Ainda no ano passado, como parte da preparação da sabatina, o órgão das Nações Unidas faz a mesma pergunta num documento enviado para a administração de Jair Bolsonaro. Veja o texto completo de Jamil Chade