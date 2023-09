Em carta, indígenas e ambientalistas pedem que Lula vete marco temporal Numa carta entregue nesta sexta-feira ao Itamaraty, indígenas e ambientalistas fazem um apelo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vete a lei que estabelece o marco temporal, aprovado no início da semana no Senado. Assinam o apelo entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Aty Guasu Guarani Kaiowá, Conectas Direitos Humanos, Instituto Socioambiental, Kunhangue Jeroky Guase Marangatu, Observatório do Clima, a Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas - FIAN Internacional e Retomada Aty Jovem Guarani Kaiowá. Veja o texto completo de Jamil Chade