A partir de 1º de outubro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU e tentará adotar uma agenda para restaurar a confiança entre as potências e reduzir a tensão mundial. O Itamaraty ainda vai propor uma ação para debater uma modificação no perfil de atuação do órgão máximo, dando maior atenção para a prevenção de conflitos e "revitalizar" o Conselho. A presidência é rotativa e dura um mês. Ainda que em grande parte a posição seja protocolar, a liderança permite que o governo proponha debates e estabeleça temas prioritários. O Itamaraty e o Palácio do Planalto decidiram que o foco será na tentativa de reduzir a polarização entre os países e reforçar a necessidade de uma agenda de diálogo como caminho para a paz.