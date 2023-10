Com atraso de 5 anos, Brasil começa a cumprir sentença por morte de Herzog

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deu finalmente início ao cumprimento da condenação que o estado brasileiro foi submetido, por conta do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Mas alguns dos principais pontos da sentença continuam sem previsão de que possam ser atendidos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos anunciou, em 2018, que considerava o Estado brasileiro como responsável pela falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista. O Tribunal também responsabilizou o Brasil pela violação dos direitos a conhecer a verdade e à integridade pessoal dos familiares de Vladimir Herzog. Veja o texto completo de Jamil Chade