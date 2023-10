Indecisão de Bolsonaro na ONU vira dor de cabeça para candidatura do Brasil No próximo dia 10, a Assembleia Geral da ONU se reunirá para votar e escolher os novos membros do Conselho de Direitos Humanos da entidade. Mas o que deveria ser um processo tranquilo para o Brasil se transformou em uma dor de cabeça. O motivo: a decisão tardia do país, ainda sob o governo de Jair Bolsonaro, de se lançar na campanha por votos. Veja o texto completo de Jamil Chade