Sob presidência do Brasil, Conselho da ONU aprova missão ao Haiti Depois de meses de debates e polêmicas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira a criação de uma missão internacional para restabelecer a segurança no Haiti. O encontro foi o primeiro a ser presidido pelo Brasil, que ocupa o cargo durante o mês de outubro. A votação terminou com 13 votos a favor, inclusive com o apoio de Brasil e EUA. Já a China e Rússia optaram por se abster. Veja o texto completo de Jamil Chade