O governo brasileiro vai propor na ONU uma resolução que estabelece a recomendação para que países de todo o mundo desenvolvam políticas e leis de combate ao racismo e discriminação no esporte. A iniciativa brasileira é resultado direto dos ataques sofridos por Vinicius Jr,, no campeonato espanhol. Mas ganhou força com o caso envolvendo o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, que forçou um beijo em uma das jogadoras campeãs do mundo. A proposta, obtida com exclusividade pelo UOL, também recomenda que a ONU inicie com o COI e a Fifa programas mundiais para erradicar o racismo e discriminação, usando inclusive a Copa do Mundo e a Olimpíada como vitrines para essas campanhas.