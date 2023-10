Em crise com EUA e UE, Rússia comemora "parceira estratégica" com o Brasil

O governo de Vladimir Putin comemorou, nesta terça-feira, o aniversário dos 195 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Nas redes sociais, o Kremlin destacou que os dois países vivem hoje uma relação de "parceira estratégica". Em guerra há mais de um ano, o governo russo foi alvo de uma operação por parte de europeus e americanos para isolar Putin e transformou Moscou num pária internacional. Apesar da pressão, o governo brasileiro se recusou a aderir às sanções impostas sobre o russos. Veja o texto completo de Jamil Chade