A economia brasileira vai crescer acima da média mundial em 2023, depois de um período entre 2015 e 2022 em que não acompanhou a expansão do PIB do planeta. Mas o desempenho nacional perderá força no próximo ano. A previsão é da ONU que, nesta quarta-feira, publicou seu relatório anual sobre a situação internacional e alertou para uma desaceleração e enfraquecimento da economia global. De acordo com o informe da Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), em 2023, a taxa de crescimento do PIB nacional será de 3,3%. Em comparação a sua projeção inicial, a ONU admite que o Brasil terá uma melhora substancial. A revisão no caso brasileiro, em relação às estimativas apresentadas no início do ano, foi de um aumento de 2,4 pontos percentuais, a maior elevação entre todas as principais economias.