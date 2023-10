Pesquisadores, sindicatos, sociedade civil, universidade e ativistas criticam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de ter incluído o setor privado nas reuniões que tem como objetivo formular as posições negociadoras do Itamaraty. O resultado dessas consultas servirá para que a delegação do Brasil defenda uma posição conjunta nos encontros, no exterior, que visam criar um Acordo sobre Pandemia na OMS (Organização Mundial da Saúde). Para eles, existe um risco de conflito de interesse com o envolvimento do setor privado, já que as novas normas vão justamente estabelecer regras para o comportamento da indústria farmacêutica em temas relacionados com patentes de remédios, além de diversos outros assuntos que esbarram nos interesses do setor privado.