O mundo acaba de registar o mês de setembro mais quente já analisado. Os dados estão sendo publicados hoje pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência da ONU. "Esta situação dá continuidade a uma longa série de temperaturas extraordinárias da superfície da terra e do mar e constitui um sinal sinistro sobre a rapidez com que os gases geradores do efeito de estufa estão alterando o nosso clima", disse a entidade.