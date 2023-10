O prêmio Nobel da Paz de 2023 vai para a ativista e jornalista iraniana Narges Mohammadi, por sua luta pelos direitos das mulheres. A escolha ocorre num momento em que a revolta de mulheres no Irã foi respondida com repressão, e enquanto no Afeganistão a volta do Talibã ao poder representou o fim das liberdades para mulheres e meninas. Para os organizadores do prêmio, a escolha é também a todas as mulheres que lutam pelos seus direitos no planeta.