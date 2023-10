A primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU para lidar com a crise no Oriente Médio termina sem uma declaração conjunta dos países. Mas fontes dentro do encontro revelaram que uma das principais preocupações foi a de que o conflito entre o Hamas e Israel se espalhe, com uma guerra regional. O encontro havia sido convocado de emergência pelo Brasil, que preside o Conselho. Durante a reunião, os especialistas da ONU apresentaram aos governos um levantamento de como estava a situação, tanto em Israel como em Gaza.