Europa aumenta segurança em capitais, e plano diplomático dos EUA naufraga

Governos europeus iniciam a preparação de um incremento de segurança nas principais capitais do Velho Continente, temendo que a crise no Oriente Médio acabe se traduzindo em violência também em Londres, Paris ou Berlim. O temor é de que, com a resposta de Israel sobre Gaza, grupos palestinos e de seus aliados promovam protestos no Ocidente, o que poderia conduzir à violência. Há também uma preocupação de que atos terroristas, principalmente contra alvos judeus, possam ser registrados. Veja o texto completo de Jamil Chade