O governo do Qatar está negociando um acordo para uma possível troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas. No sábado, o grupo palestino sequestrou mais de cem pessoas, ao realizar sua incursão no território israelense. Parte do objetivo era o de ter um poder de barganha para conseguir libertar membros do Hamas, detidos em Israel. De acordo com fontes diplomáticas, a troca envolveria a libertação de mulheres e crianças que foram sequestradas pelo Hamas, em troca de 36 mulheres e menores que estão atualmente em prisões israelenses.