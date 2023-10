Em crise diplomática, Israel e ONU trocam acusações Israel e a cúpula da ONU trocaram acusações nesta terça-feira, numa demonstração da tensão internacional. O organismo internacional fez um apelo para que o governo de Benjamin Netanyahu cumpra com as regras internacionais e não ataque civis, alertando que o cerco contra Gaza poderia constituir um crime de guerra. Mas o governo israelense reagir com dureza, insistindo que seus alvos jamais são os civis. Os dados divulgados pela ONU apontam que a operação de resposta de Israel já atingiu 5,3 mil prédios, gerou 187 mil deslocados e deixou 610 mil palestinos sem água potável. Veja o texto completo de Jamil Chade