Ataques israelenses matam nove funcionários da ONU

Os mísseis disparados por Israel contra a Faixa de Gaza mataram nove funcionários da UNRWA, a agência das Nações Unidas para refugiados palestinos. A informação foi anunciada nesta quarta-feira por Juliette Touma, chefe de comunicações da agência. As mortes ocorreram por conta de ataques que destruiram suas casas. De acordo com a entidade, Israel tem a obrigação de evitar causar dano contra a população civil, sob o risco de eventualmente ser considerado como um crime de guerra. Na avaliação da ONU, tanto o Hamas como as forças israelenses devem ser questionadas sobre suas ofensivas militares. Veja o texto completo de Jamil Chade