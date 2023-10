A ONU aprova um projeto do Brasil de criar um plano global para lutar contra o racismo e a discriminação no esporte. A iniciativa brasileira é resultado direto dos ataques sofridos por Vinicius Jr,, no campeonato espanhol. Mas ganhou força com o caso envolvendo o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, que forçou um beijo em uma das jogadoras campeãs do mundo. A proposta foi apoiada por todo o continente africanos e foi aprovada por consenso, nesta quinta-feira, no Conselho de Direitos Humanos da ONU.