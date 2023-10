ONU deveria agradecer aviso, diz Israel; palestinos pedem pausa humanitária O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, lançou um duro ataque contra as Nações Unidas e afirmou nesta sexta-feira que a entidade deveria agradecer seu governo por ter feito o alerta sobre a evacuação da parte da Faixa de Gaza. O comentário revela a profunda crise que se instaurou entre o governo de Benjamin Netanyahu e a ONU, às vésperas da reunião extraordinária do Conselho de Segurança para lidar com a crise e que será presidida pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira. Veja o texto completo de Jamil Chade