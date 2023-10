As agências da ONU denunciam, nesta sexta-feira, o que a entidade indica ser uma "punição coletiva" imposta por Israel contra a população palestina, um dia depois de Israel anunciar que ordena que a população do sul da Faixa de Gaza seja transferida e num sinal de que uma invasão terrestre esteja sendo preparada. As entidades já falam abertamente em possíveis crimes de guerra, cometidos tanto por Israel como pelo Hamas. "Fazer civis como reféns é proibido e pode ser considerado como crimes de guerra", disse a entidade, numa referência aos atos do grupo com sede em Gaza. Mas a ONU é clara que o cerco de Israel, conduzindo a população à fome, "é também definido como crimes de guerra".