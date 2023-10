Putin propõe na ONU por cessar-fogo em Gaza; Conselho termina sem definição Numa manobra diplomática que pegou governos de diferentes países de surpresa, a Rússia aproveitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta sexta-feira, para apresentar um projeto de resolução pedindo um cessar fogo humanitário em Gaza e a liberação de todos os reféns por parte do Hamas. O encontro terminou sem uma definição do órgão máximo da ONU, mas o Itamaraty informou que os esforços negociadores vão continuar para que um texto possa ser aprovado, nos próximos dias. Veja o texto completo de Jamil Chade