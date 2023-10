Brasil propõe na ONU acordo de cessar fogo e corredor humanitário em Gaza

O governo brasileiro apresentou neste sábado uma proposta de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, sugerindo a criação de um corredor humanitário em Gaza e um cessar fogo capaz de permitir que civis sejam atendidos na região que vive uma crise humanitária. Vivendo um impasse há uma semana, diante do racha entre as potências, o Conselho de Segurança da ONU não consegue chegar a um acordo sobre a crise entre Israel e o Hamas. Veja o texto completo de Jamil Chade