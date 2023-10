O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ajude a convencer o Egito a abrir sua fronteira com Gaza para permitir que um grupo de brasileiros possa sair da região sob ataque. A conversa ocorreu no sábado, por telefone. Lula e Abbas se conhecessem há anos e o pedido do brasileiro foi para que o palestino convença o Egito a acelerar o processo de autorização. A lista dos nomes das pessoas que seriam beneficiadas dessa evacuação já está com o governo do Cairo.