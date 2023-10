Conselho da ONU vota nesta segunda-feira projeto do Brasil para cessar-fogo O Conselho de Segurança da ONU marcou para esta segunda-feira a votação da proposta de resolução apresentada pelo Brasil para que um cessar-fogo humanitário seja estabelecido em Gaza, assim como a libertação dos reféns israelenses por parte do Hamas. O voto ocorre às 18 horas de Nova York, numa sessão que está sendo considerada como um teste para as potências mundiais. Veja o texto completo de Jamil Chade