EUA e Europa vetam iniciativa da Rússia na ONU; projeto do Brasil é adiado Uma primeira tentativa de aprovar uma resolução na ONU sobre a crise em Gaza fracassou na noite desta segunda-feira. O governo da Rússia pediu para que seu projeto de resolução fosse colocado à votação e, após horas de negociações, o texto foi vetado pelos governos dos EUA, Reino Unido e França. Já o Brasil se absteve. O texto russo teve cinco votos de apoio, seis abstenções e quatro contra, entre eles três dos membros com poder de veto. Com o fracasso, o Conselho de Segurança da ONU deve adiar para esta terça-feira a votação sobre uma resolução proposta pelo Brasil, que tem como objetivo acomodar tanto os interesses de russos e americanos. Veja o texto completo de Jamil Chade