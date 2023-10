A comunidade internacional, agências humanitárias e milhares de palestinos vivem a expectativa de que a passagem entre a Faixa de Gaza e o Egito seja aberta na manhã desta segunda-feira. Mas diplomatas brasileiros, tanto em Ramallah como do lado egípcio da fronteira, garantiram ao UOL que o ponto de cruzamento continua fechado para a saída dos estrangeiros. O Brasil é um dos cerca de dez países que negocia a retirada de seus nacionais da Faixa de Gaza. No caso nacional, são cerca de 30 pessoas que aguardam para ser evacuadas para o Egito, enquanto uma pequena delegação de diplomatas brasileiros espera e negocia a passagem do comboio do outro lado da fronteira, em segurança.