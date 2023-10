ONU pede descriminalização do aborto no Brasil e veto ao marco temporal Num informe divulgado nesta segunda-feira, o Comitê da ONU para Direitos Econômicos e Sociais apresentou dezenas de recomendações ao Brasil e alertou, de uma forma geral, para a preocupação que existe na entidade sobre a pobreza, fome e discriminação que existem no país. Mas dois dos pontos destacados ainda se referem a temas que mobilizam um intenso debate no país: o aborto e o marco temporal. Veja o texto completo de Jamil Chade