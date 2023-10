Ataque contra hospital incendeia região e abala frágil diplomacia O ataque contra o hospital Al Ahli, em Gaza, abriu uma nova fase na crise no Oriente Médio, com protestos que passaram a se espalhar por várias capitais da região, pressão sobre governos, abalo nos frágeis canais de diálogos e até obrigando uma cúpula prevista para quarta-feira a ser cancelada, na Jordânia. A explosão que deixou mais de 500 pessoas mortas no hospital foi condenada pela ONU, OMS, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Se o governo de Israel acusou grupos islâmicos pelo atentado, os embaixadores do países árabes na ONU se uniram para fazer uma declaração conjunta e responsabilizando Israel pelas mortes. Veja o texto completo de Jamil Chade