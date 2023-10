O racha da comunidade internacional na noite da segunda-feira, no Conselho de Segurança da ONU, levou o Brasil a iniciar uma nova rodada de negociação para impedir que se repita o fracasso do órgão em lidar com a situação na Faixa de Gaza. Na segunda-feira, uma resolução apresentada pela Rússia e apoiada pelas autoridades palestinas e países árabes foi vetada pelos governos ocidentais que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. EUA, Reino Unido e França votaram contra, derrubando qualquer chance de o projeto russo prosperar.