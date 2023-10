ONU denuncia Israel e Hamas e cobra responsabilização de autores de crimes

A ONU denuncia as autoridades de Israel por terem promovido uma evacuação forçada de milhares de palestinos ma Faixa de Gaza, por ataques indiscriminados contra a população e alerta que violações ao direito humanitário internacional ocorrem "diariamente". A entidade também condenou os atos do Hamas em Israel e pediu que os responsáveis das mortes e sequestros de israelenses sejam identificados e responsabilizados. Numa coletiva de imprensa nesta manhã, em Genebra, a porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, deixou claro que o argumento de Israel de que o cerco contra Gaza e os ataques contra civis seriam respostas aos crimes do Hamas não torna os atos justificados. Veja o texto completo de Jamil Chade