Rússia pede reunião de emergência do Conselho da ONU Diante da crise política e humanitária estabelecida com o ataque contra o hospital e uma escola em Gaza, o governo da Rússia anunciou que solicitou ao Brasil que convoque uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para a quarta-feira. O Itamaraty preside o órgão da ONU durante o mês de outubro e cabe ao governo brasileiro convocar reuniões de emergência. Veja o texto completo de Jamil Chade