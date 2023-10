O governo do Egito enviou um convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o brasileiro participasse de uma cúpula para lidar com a crise no Oriente Médio. A reunião ocorrerá no sábado (21), no Cairo, e tem como objetivo ainda lidar com a questão humanitária, a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza e a criação de corredores de abastecimento de alimentos e remédios. Fontes de alto escalão do Palácio do Planalto confirmaram que o convite foi destinado ao presidente Lula. Mas, ainda se recuperando de uma cirurgia, ele não tem autorização para pegar aviões.