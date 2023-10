Com um veto dos EUA, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu aprovar nesta quarta-feira a resolução costurada pelo Brasil e que propunha que uma pausa humanitária fosse estabelecida em Gaza. O fracasso aprofunda a crise política e escancara a incapacidade das potências de chegar a um entendimento para frear o ciclo de mortes. O texto somou doze votos de apoio e duas abstenções. Mas o poder de veto dos EUA foi suficiente para derrubar a proposta. O voto era visto como um teste para a credibilidade do Conselho que, nos últimos sete anos, não havia conseguido aprovar nenhum entendimento entre as potências no que se refere à crise entre palestinos e israelenses.