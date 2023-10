O governo de Vladimir Putin apresentou uma emenda ao projeto de resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e quer que o novo texto faça uma referência explícita aos ataques contra o hospital Al Ahli, em Gaza. O documento do Kremlin não cita a autoria dos atentados. Mas será alvo de intensas negociações. Depois de dois adiamentos, o governo brasileiro indicou que colocará seu projeto de resolução para a votação nesta quarta-feira. A reunião do Conselho está marcada para ocorrer às 10 horas de Nova York, 11 horas de Brasília.