Rússia quer driblar veto dos EUA e convocará Assembleia Geral contra Israel O conflito entre Israel e o Hamas se transforma numa disputa particular entre Rússia e EUA na ONU. Depois de o governo de Joe Biden ter vetado a proposta do Brasil de criar uma pausa humanitária na guerra, Moscou anunciou que planeja uma forma de driblar a decisão da Casa Branca e levar adiante o plano de conseguir uma condenação de Israel nas Nações Unidas. Instantes depois de a resolução brasileira ter sido bloqueada no Conselho de Segurança pela diplomacia dos EUA, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, anunciou que vai enviar uma carta à Assembleia Geral para convocar o órgão a uma reunião extraordinária para lidar com a crise. Veja o texto completo de Jamil Chade