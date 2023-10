Num informe publicado nesta quinta-feira, o Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE demonstrou "preocupação" diante da impunidade no Brasil ao lidar com casos de corrupção. Mas alertou para o que chamou de "vies político" de procuradores e da Justiça na Operação Lava Jato, da atuação da Procuradoria-Geral da República e destacou a necessidade de que não haja uma politização do combate à corrupção. A entidade, que sabatinou o Brasil na semana passada e realizou uma visita ao país, lamentou ainda que nenhum indivíduo investigado chegou a receber condenação definitiva por suborno transnacional no Brasil. Dos nove envolvidos em processos sobre esse tema, oito já foram absolvidos por prescrição do crime.