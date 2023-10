Damares posta informação falsa sobre Gaza e veto dos EUA na ONU A senadora Damares Alves divulgou em suas redes sociais informações falsas sobre um ato realizado na ONU contra o governo dos EUA. Nesta semana, ela publicou uma suposta notícia de que, na sede das Nações Unidas em Genebra, a delegação brasileira teria virado as costas quando a embaixadora americana, Michele Taylor, tomou a palavra para discursar durante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Na quarta-feira, em Nova York, o governo dos EUA vetou no Conselho de Segurança da ONU uma resolução do Brasil pedindo a criação de uma "pausa humanitária" em Gaza. Veja o texto completo de Jamil Chade