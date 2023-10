A proposta do Brasil para fechar um acordo comercial com a Europa exclui da liberalização setores considerados como estratégicos para o governo, entre eles o da Saúde e programas de alimentação. O UOL obteve com exclusividade os documentos do projeto do Mercosul para um acordo com a UE e que está em sua fase mais crítica de negociações. O objetivo do governo é fechar um entendimento até o final do ano, depois de 23 anos de consultas, negociações, impasses e crises.