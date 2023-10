O chanceler brasileiro Mauro Vieira está neste sábado no Cairo, onde participa de uma cúpula com o objetivo de lidar com a crise humanitária em Gaza e traçar eventuais caminhos para um processo de paz na região. Mas sua visita ainda será marcada pela tentativa de convencer as autoridades egípcias de permitir a saída de cerca de 30 brasileiros que continuam bloqueados em Gaza. O convite havia sido feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, ainda se recuperando de cirurgia, ele instruiu que seu representante fosse o chefe do Itamaraty.