As primeiras projeções apontam que a direita populista venceu as eleições geral na Suíça, neste domingo, ampliando sua influência política no país. De acordo com os dados revelados, o UDC somou 28,9% dos votos para o Parlamento da Suíça. Isso representa um aumento de 3,3 pontos percentuais em comparação ao resultado obtido pelo partido em 2019. A projeção oficial foi revelada pela TV pública da Suíça, a RTS. Os resultados definitivos serão conhecidos ainda neste domingo.