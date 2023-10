O governo da Rússia anunciou nesta terça-feira que irá vetar a resolução proposta pelos EUA para lidar com a crise em Gaza e que irá apresentar um novo projeto, incluindo elementos inclusive das ideias circuladas pelo Itamaraty nos últimos dias. Sem um acordo entre as potências, o Conselho de Segurança se limita a debater a crise no Oriente Médio, que já soma mais de 5 mil mortos e 1 milhão de deslocados. A reunião havia sido convocada pela presidência do Brasil, e existia a possibilidade de que o governo americano submetesse uma nova resolução ao voto.