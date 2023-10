A crise na Faixa de Gaza corre o risco de se espalhar e se transformar numa guerra regional. O alerta é do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Num discurso feito no Conselho de Segurança, ele deixou claro que é urgente que um cessar-fogo humanitário seja estabelecido. A reunião havia sido convocada pelo Brasil, na esperança de debater a crise no Oriente Médio. Mas as potências não conseguem chegar a um acordo sobre como lidar com a situação. Segundo Guterres, a situação é cada vez mais difícil e existe um risco de que a tensão saia do controle.