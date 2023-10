"Brasil precisa olhar para África com respeito", diz especialista "O continente africano não pode ser observado como um lugar de esmolas, de caridade ou de favores. Ao contrário, a África é um ambiente onde grandes negócios acontecem, por isso muitas multinacionais de diversos lugares do planeta já operam na África". O alerta é de João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África e coordenador-geral do Fórum Brasil África. Veja o texto completo de Jamil Chade